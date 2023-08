Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer hat Personen beim Verladen beobachtet?

Iserlohn (ots)

Bezugsmeldung: Tresor bei Einbruch gestohlen vom 31. Juli, 13.04 Uhr

Die Polizei weist noch einmal auf einen Einbruch am vergangenen Wochenende an der Wilhelm-Wessel-Straße hin. Möglicherweise wurden Täter am Samstagmorgen im Bereich Westfalenstraße/ Ecke Danziger Straße bei Verladetätigkeiten beobachtet. Weil der Einbruch am späten Vormittag erfolgte, haben Transport oder Verladung der Beute eventuell keine Aufmerksamkeit erregt. Die Täter verschafften sich zwischen 10.30 und 12.05 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu dem Wohnhaus. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell