FW Gangelt: Neue Einheitsführung bei der Feuerwehr in Langbroich

Gangelt/Langbroich (ots)

Die Führung der Einheit Langbroich-Harzelt der Feuerwehr Gangelt wurde neu aufgestellt. Mit Brandoberinspektor Christoph Derichs und Unterbrandmeister Sascha Gossen stehen zwei langjährige Einsatzkräfte der Löscheinheit vor. Beide Führungskräfte waren Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr Gangelt im Jahre 1993.

Christoph Derichs und Sascha Gossen lösen Herbert Niessen und Michael Wagner ab, die bereits seit vielen Jahren die Geschicke der Löscheinheit Langbroich-Harzelt leiteten. In einer kleinen Feier bedankte sich Günter Paulzen, als Leiter der Feuerwehr Gangelt, für die langjährige gute Arbeit bei Herbert Nießen und Michael Wagner. Anschließend überreichte er die Ernennungsurkunden für sechs Jahre an Christoph Derichs und Sascha Gossen. Mit der Ernennung tritt Christoph Derichs als Zugführer des Löschzuges 3 (Breberen, Hastenrath und Langbroich-Harzelt) zurück. Das Feuerwehr-Gerätehaus der Löscheinheit Langbroich-Harzelt befindet sich zentral am Dorfzentrum neben der Festhalle. Hierin befindet sich das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) sowie die Umkleiden und Schulungsräumlichkeiten für die rund 20 Mitglieder.

