POL-MK: Vorkasse-Betrug erkannt

Kierspe (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Lagerhalle an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Dabei gerieten gegen 1.15 Uhr zwei männliche Personen in den Bereich einer Überwachungskamera einer Nachbarfirma. Vor Ort fanden Polizeibeamte diverse Waren aus der Halle auf dem Gelände verteilt. Zur möglichen Beute konnten am Donnerstag keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: ...

mehr