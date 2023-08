Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tageswohnungseinbruch

Meinerzhagen (ots)

Als die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Volmestraße am Donnerstag kurz nach 19.30 Uhr nach Hause kam, stand die Wohnungstür auf. Sie wies außer-dem Schäden auf. Die Frau fürchtete, dass sich Einbrecher in der Wohnung aufhalten würden und wählte deshalb richtigerweise den Polizei-Notruf. Dieser Ver-dacht bestätigte zwar nicht. Aber Unbekannte Täter hatten aus einer abgelegten Geldbörse Bargeld genommen. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Die Frau hatte die Wohnung am späten Vormittag verlassen. Die Täter müssen also am hellen Tag die Wohnungstür aufgebrochen und die Wohnung durchsucht haben.

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

