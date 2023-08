Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 23-Jähriger randaliert in Discounter

Iserlohn (ots)

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, in einem Discounter an der Karl-Arnold-Straße randaliert. Der Mann schlug mit einer Hantelstange Kühlschränke und Flaschen kaputt, ehe er durch Zeugen fixiert wurde. Der Mann hatte bereits am Dienstag in einer nahegelegenen Tankstelle randaliert. Durch eine Ärztin und das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn wurde der 23-Jährige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. (schl)

