POL-RE: Gladbeck: Auseinandersetzung mit zwei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag (19.40 Uhr) kam es an der Ecke Friedrichstraße/ Goethestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Die beiden Männer kennen sich seit längerer Zeit und sind auch zerstritten. Am gestrigen Tag trafen sie an benannter Örtlichkeit aufeinander und gerieten erneut in Streit. Im weiteren Verlauf zückte der 39-jährige Gladbecker ein Messer und verletzte den 40-jährigen Gelsenkirchener damit. Beide Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der 40-Jährige stationär verblieb, wurde der 39-Jährige leicht verletzt entlassen und vorläufig festgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Das Messer stellten die Beamten noch vor Ort sicher.

