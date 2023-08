POL-MK: Scheibe eingeschlagen

Plettenberg (ots) - Eine auf dem Herd vergessene Pfanne mit Öl hat am Mittwoch gegen 6.20 Uhr in der Seydlitzstraße die darüber hängende Dunstabzugshaube in Brand gesetzt. Eine Bewohnerin löschte das Feuer, verletzte sich dabei jedoch leicht. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

