Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lagerraum einer Schule/ Kat-Diebe/ Reifenstecher

Menden (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag einen Lagerraum des Gymnasiums an der Hönne aufgebrochen. Aus dem Container wurden zwei Laubbläser der Marke Stihl und eine Gardena-Heckenschere gestohlen.

Weil sein Polo plötzlich sehr laut klang, brachte ein Mendener am Montag in eine Werkstatt. Die identifizierte sehr schnell die Ursache des Lärms: Unbekannte haben den Katalysator des Pkws abgetrennt und gestohlen. Der Wagen hatte etwa eine Woche auf einem Parkplatz an der Bredde gestanden. Der Halter erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Zeuge informierte am Mittwoch kurz vor 16 Uhr die Polizei über einen mutmaßlichen Reifenstecher. Beim Blick aus dem Fenster hatte der Zeuge gesehen, wie eine dunkel gekleidete Person an der Straße Horlecke auf einen Pkw-Reifen einstach. Mindestens ein Reifen wurde beschädigt. Eine Polizeistreife entdeckte an einer Tankstelle einen Mann, auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen passte. Als ihn die Polizeibeamten ansprachen, schrie er sie an und rannte weg. Die Polizeibeamten konnten ihn einholen und mit Handfesseln fixieren. Er leugnet das Reifenstechen. Bei seiner Durchsuchung kam Cannabis zum Vorschein. Er wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebrach. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell