POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Hemer (ots) - Am Donnerstagabend, gegen kurz nach 23:00 Uhr, kam es in der Stadtklinik in Hemer in einem Patientenzimmer zu einem Brand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer noch am Abend gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden durch den Brand 15 Personen leicht sowie eine Person schwer verletzt. Mehrere Patienten mussten verlegt werden, da einige Zimmer durch die Rauchgasentwicklung derzeit nicht bewohnbar ...

