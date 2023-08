Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeschlagen/ Radlader-Batterie gestohlen/ Mitarbeiter des Ordnungsamtes verletzt

Altena (ots)

Glück im Unglück: Am Freitagabend wurde am Parkplatz an der Fuelbecker Talsperre eine Scheibe eines geparkten Renault Scenic eingeschlagen. Die Frau hatte ihren Pkw gegen 19.45 Uhr abgestellt, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Als sie gegen 20.30 Uhr zurückkehrte, fand sie die zerstörte Scheibe vor. Die Geldbörse aus der Mittelkonsole lag jedoch noch an ihrem Platz. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Auch bei kurzen Aufenthalten, zum Beispiel für einen Spaziergang, sollten alle Wertgegenstände aus dem Fahrzeug genommen werden.

Unbekannte haben bei Rosmart die Batterie eines Radladers gestohlen und möglicherweise Diesel abgepumpt. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am Donnerstag gegen 12 Uhr an der Zufahrt zur Baustelle an der Hochspannungsleitung am Hemecker Weg abgestellt. Als er am Freitag kurz nach 8 Uhr zurück kam, war der Tankdeckel offen und die Batterie leer.

Nach einem Wasserrohrbruch kam es am Freitagmorgen in einem Haus an der Nettestraße zu einer Auseinandersetzung mit Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Weil auf Klingeln niemand reagiert hatte, befürchteten Mitarbeiter der Stadtwerke, dass eine hilflose Person im Haus liegen könne und zogen das Ordnungsamt hinzu. Die Feuerwehr öffnete die Haustür mit einem Spezialwerkzeug, so dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizeibeamte das Haus betreten konnten. In dem gesamten Haus befand sich lediglich sehr viel Müll, jedoch keine hilflose Person. Im späteren Verlauf trafen die beiden Bewohner ein, die überhaupt nicht erfreut waren über den Besuch der Einsatzkräfte und sehr aggressiv auf diese losgingen. Eine 56-jährige Frau verpasste einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen heftigen Tritt, seine Kollegin bekam einen Schlag ins Gesicht. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes setzte Pfefferspray zur Abwehr ein, worauf die Bewohner Abstand hielten. Der Rettungsdienst brachte die Mitarbeiter des Ordnungsamtes ins Krankenhaus, die Bewohner wurden vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen. (cris)

