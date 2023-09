Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Alveslohe

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Bad Segeberg (ots)

Am 07.09.2023, gegen 08.10 Uhr, ist es in Alveslohe in der Eichenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 33-Jährige aus Kaltenkirchen die Eichenstraße in Fahrtrichtung Kadener Straße. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie dabei ein auf der Fahrbahn befindliches Hindernis, mit welchem sie kollidierte. Anschließend kam die Dame nach links von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem PKW, ein BMW X 5, in den Graben.

Die 33-Jährige wurde mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Mit im Fahrzeug saßen der Ehemann sowie die drei Kinder des Paares im Alter von drei, vier und fünf Jahren. Diese wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 5.000,-EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell