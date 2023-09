POL-SE: Wedel - Polizei sucht Hundehalter

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (04.09.2023) ist es in Schenefeld in der Straße "Kurzer Kamp" zu einem Aufbruch und Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat in der Zeit zwischen Montag, 04.09.2023, 22:00 Uhr und Dienstag, 05.09.2023, 06:00 Uhr ereignet ...

mehr