Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230814.3 Kreis Plön: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Kreis Plön (ots)

Im Kreis Plön kam es am Sonntag zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Personen Verletzungen erlitten.

Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Opel um 08:55 Uhr auf der Landesstraße 50 aus Probsteierhagen kommend in Richtung Schönberg. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer dabei in Höhe "Grüner Jäger" von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Dort überschlug sich der PKW und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. An PKW und Baum entstanden Sachschäden.

Auf der Bundesstraße 430 kollidierten um 12:50 Uhr zwei PKW in Höhe Saseler Weg in Rantzau. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen beabsichtigte ein in Richtung Plön fahrender 46-jähriger Fahrzeugführer, mit seinem VW nach links in den Saseler Weg abzubiegen. In diesem Moment überholte eine 58-jährige Fordfahrerin sowohl den VW als auch ein weiteres dahinterfahrendes Fahrzeug. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß des VW und des Fords. Der Fahrer und die Beifahrerin des VW sowie die Fahrerin des Fords erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

In der Malenter Straße in Bösdorf beabsichtigte ein 55-jähriger Motorradfahrer um 17:00 Uhr, nach rechts auf ein Grundstück einzubiegen. Ein hinter dem Motorrad fahrender 56-jähriger Mazda-Fahrer fuhr dabei auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer schleuderte durch den Zusammenstoß vom Motorrad in den Straßengraben. Er erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der PKW-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

In allen Fällen haben die örtlichen Polizeidienststellen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell