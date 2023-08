Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230811.4 Kiel: Festnahme und Haftbefehl nach mehreren Einbrüchen

Kiel (ots)

Ein 42-jähriger Kieler steht unter dringendem Tatverdacht, in Kiel, Preetz und Altenholz mehrere Einbrüche begangen zu haben. Nach umfassenden Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Kiel erließ das Amtsgericht Kiel einen Untersuchungshaftbefehl. Beamte der Kriminalpolizei nahmen den Mann in der vergangenen Nacht fest.

Im Zuge der Ermittlungen des Kommissariats 12 der Kieler Kriminalpolizei wegen mehrerer Einbrüche in Gewerbeobjekte im Stadtgebiet Kiel, verdichtete sich der Tatverdacht gegen einen 42-Jährigen, der bereits im Verdacht steht, in eine Gärtnerei in Preetz und eine Tankstelle in Altenholz eingebrochen zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ das Amtsgericht Kiel nun einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Beamtinnen und Beamte des Kriminaldauerdienstes nahmen ihn daraufhin in der vergangenen Nacht fest. Heute Morgen durchsuchten die Ermittlerinnen und Ermittler des K 12 eine von dem 42-Jährigen genutzte Wohnung. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Ermittlerinnen und Ermittler diverse Beweismittel, darunter auch mutmaßliches Stehlgut.

Der 42-jährige Beschuldigte befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell