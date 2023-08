Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230811.1 Heikendorf: Jahrhundertealte Eiche durch Feuer beschädigt

Heikendorf (ots)

Eine mehrere Jahrhunderte alte Eiche ist bei einem Brand beschädigt worden. Die polizeilichen Ermittlungen deuten nun darauf hin, dass unbekannte Personen das Feuer entzündeten. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Bereits am Mittwochabend, den 26.07.2023, brannte in Heikendorf auf dem Gut Schrevenborn gegen 20:15 Uhr die sogenannte "alte ausgebrannte Eiche". Der Feuerwehr Heikendorf gelang es, den jahrhundertealten Baum abzulöschen. Am Brandort und im Bereich der naheliegenden Bundesstraße 502 fanden die eingesetzten Polizeikräfte Papier von "Superböllern".

Anwohner hatten bereits ungefähr eine Stunde vor dem Brand mehrfaches Böllerknallen und Abschießen von Silvesterraketen in der Umgebung bemerkt. Die Polizei Heikendorf hat ein Ermittlungsverfahren auf Grund von Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und auf Personen, die sich im Bereich aufgehalten haben, geben können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heikendorf unter der Telefonnummer 0431 160 1710 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

