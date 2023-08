Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230810.2 Kiel: Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeugen nach Straßenraub

Kiel (ots)

Gestern Abend kam es in einem Parkhaus in der Kieler Vorstadt zu einem Raub. Drei männliche Personen hielten einen 14-jährigen Geschädigten fest, bedrohten ihn verbal und entwendeten Bargeld aus seiner Geldbörse. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten mit dem Raubgut. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 18:50 Uhr hätte sich der 14-Jährige nach eigenen Angaben in einem Parkhaus in der Hopfenstraße aufgehalten. Er hätte von der obersten Etage durch das Treppenhaus nach unten gehen wollen und sei dort von drei Personen angesprochen worden. Die Ansprache hätte er ignoriert und sei weitergegangen. Die Personen hätten ihn nun festgehalten und verbal bedroht. Zudem hätte eine Person Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet. Nach der Tat seien die Personen von der Hopfenstraße in Richtung Ringstraße geflüchtet.

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Die Täter sollen männlich gewesen sein und südländisch ausgesehen haben. Eine Person soll 16 Jahre alt und 185 cm groß gewesen sein. Diese Person hätte einen dunkelblauen Jogginganzug, ein Cap und eine Umhängetasche getragen. Eine weitere Person sei ca. 18 Jahre alt, 178 cm - 180 cm groß und breiter gebaut gewesen. Die Person hätte einen dunklen Pullover getragen. Zu der dritten Person liegt keine Beschreibung vor.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell