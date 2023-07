Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Heckenbrand greift auf Auto über

Mönchengladbach (ots)

Auf noch unbekannte Weise ist am Dienstagmorgen, 18. Juli, gegen 1.45 Uhr an der Rheindahlener Straße in Wickrath eine Hecke in Brand geraten. Das Feuer hat auch einen geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen.

Eine Anwohnerin verständigte in der Nacht Feuerwehr und Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand umgehend. Durch die Hitzeentwicklung nahm auch ein neben der Hecke geparktes Auto Schaden.

Die Polizei zieht in Betracht, dass Brandstiftung die Ursache des Feuers war. Sie konnte bei Fahndungsmaßnahmen im Umkreis des Tatortes keine verdächtigen Personen antreffen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, das mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnte, bittet die Polizei, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

