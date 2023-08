Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230814.1 Kiel: Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeugen nach schwerem Raub

Kiel (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf einem Friedhof im Kieler Stadtteil Südfriedhof zu einem Raub auf einen 91-Jährigen. Eine unbekannte Person schlug diesen von hinten nieder und entwendete Bargeld und eine Armbanduhr. Die Person flüchtete anschließend mit dem Raubgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Sonntag gegen 16:20 Uhr befand sich ein 91-jähriger Mann an einem Grab auf einem Friedhof in der Saarbrückenstraße in Kiel. Eine unbekannte Person näherte sich dem 91-Jährigen von hinten und schlug vermutlich mit einem Gegenstand gegen seinen Kopf. Der Geschädigte ging zu Boden. Dort liegend entwendete die unbekannte Person dem 91-Jährigen Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe aus seiner Geldbörse sowie die Armbanduhr. Der Täter oder die Täterin flüchtete mit dem Raubgut in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erlitt durch den Schlag eine Kopfverletzung. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Kieler Krankenhaus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Eine Beschreibung zur unbekannten Person liegt nicht vor.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben, verdächtige Personen im dortigen Bereich festgestellt haben oder anderweitig zur Tataufklärung beitragen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

