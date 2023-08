Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230814.2 Schwentinental: Zeugen nach illegaler Abfallentsorgung gesucht

Schwentinental (ots)

In den letzten zwei Monaten kam es in Schwentinental in einem Waldstück hinter dem Hof Reuterkoppel zu zwei illegalen Abfallentsorgungen. Die Polizei Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits im Juni fanden Polizeibeamtinnen und -beamte im Waldstück im Bereich Bekholz in Schwentinental vier Kubikmeter Bauschutt vor. Am 13.08.2023 meldete sich eine Zeugin und gab an, dass dort innerhalb der letzten sieben Tage erneut Bauschutt abgelegt worden sei. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten stellten etwa 40 gelbe Säcke gefüllt mit Bauschutt fest. Der Bauabfall dürfte augenscheinlich von einer größeren Haussanierung stammen. Aufgrund der Menge an Bauabfall dürfte dieser mit einem Transporter oder einem Fahrzeug mit Anhänger zum Ablageort verbracht worden sein.

Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Wer Angaben zum Täter bzw. den Tätern machen kann oder sonst auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Schwentinental unter der Telefonnummer 04307 / 10770 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

