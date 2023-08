Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Dienstag, 01.08.2023, 14.10 - 14.15 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Parkplatzrempler.

Am Dienstag zwischen 14.10 - 14.15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz auf der Graf-Otto-Straße.

Die 33-jährige Geschädigte stellte ihren Pkw Dacia in einer Parkbox ab und war nach ca. 5 Minuten wieder an ihrem Pkw. Anschließend fuhr anschließend nach Hause und bemerkte dort die frischen Beschädigungen am hinteren Stoßfänger.

Eine unbekannte Person beschädigte beim Ein- oder Ausparken den Pkw Dacia beschädigt und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Am Pkw Dacia entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell