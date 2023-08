POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines im Gebrüder-Grimm-Weg abgestellten BMW aus Einbeck. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle Telefon: 05561-3131-0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

