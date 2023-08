POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am vergangenen Wochenende betraten bislang unbekannte Täter einen Kleingarten in der Gartenkolonie Zur Rieswarte in Einbeck. Dort beschädigen sie mehrere Gegenstände, verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gartenhaus eines 43-jährigen Einbeckers und entwendeten einen Gasgrill. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. ...

