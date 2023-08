POL-NOM: Einbruch in Gartenlaube

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Sudershausen, Auf dem Placke, Sonntag, 30.07.2023, 18.00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 08.45 Uhr SUDERSHAUSEN (Wol) - Werkzeug gestohlen. Im Zeitraum von Sonntag ca. 18.00 Uhr bis Montag ca. 08.45 Uhr konnten unbekannte Personen gewaltsam in eine Werkstatt in der Straße "Auf dem Placke" in Sudershausen einbrechen. Nachdem die Personen gewaltsam über den Werkstatt-Eingang in das Gebäude gelangten, konnten sie dort Werkzeug entwenden. ...

