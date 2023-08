Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Werkstatt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Sudershausen, Auf dem Placke, Sonntag, 30.07.2023, 18.00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 08.45 Uhr

SUDERSHAUSEN (Wol) - Werkzeug gestohlen.

Im Zeitraum von Sonntag ca. 18.00 Uhr bis Montag ca. 08.45 Uhr konnten unbekannte Personen gewaltsam in eine Werkstatt in der Straße "Auf dem Placke" in Sudershausen einbrechen.

Nachdem die Personen gewaltsam über den Werkstatt-Eingang in das Gebäude gelangten, konnten sie dort Werkzeug entwenden. Das Werkzeug hat einen geschätzten Wert von 3.600 Euro.

Der Gesamtschaden wird auf 3.650 Euro geschätzt.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter 05503 915230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell