Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Joggerin in St. Wendel von Pkw angefahren. Fahrzeug geflüchtet

St. Wendel (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:30h joggte ein 12-jähriges Mädchen aus einer Mädchenwohngruppe in St. Wendel durch die Werschweilerstr. in St. Wendel auf dem Gehweg. Dabei wurde sie von einem vorbeifahrenden Auto am rechten Arm gestreift und leicht verletzt. Das Auto hielt nach der Kollision nicht an und fuhr einfach weiter. Es soll sich um ein kleines, dunkles Auto gehandelt haben. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980

