Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Brand eines Mehrfamilienhauses

Westerburg (ots)

Westerburg. Am Donnerstag, dem 08.06.2023, um 10:38 Uhr, kam es in Westerburg, in der Bahnhofstraße, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei eine Person tödliche Verletzungen erlitt. Bei dem Einsatz wurden zudem drei Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt. Durch den Brand wurde das Haus unbewohnbar. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Von weiteren Presseanfragen ist derzeit abzusehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell