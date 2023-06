Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - ZEUGEN GESUCHT -

Montabaur (ots)

Hilgert - Am Donnerstag, den 08.06.2023, um 06:20 Uhr kam es auf der L307, in Höhe Hilgert, zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte befuhr nach eigenen Angaben die L 307 von Ransbach-Baumbach kommend in Fahrtrichtung Höhr-Grenzhausen. Dabei kam ihm ein PKW entgegen, welcher sich zum Teil auf seiner Fahrspur befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Geschädigte nach rechts ausweichen, wobei er mit der Leitplanke kollidierte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur oder Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

