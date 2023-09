POL-SE: Halstenbek - Spendensammler erbeutet Bargeld

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen) zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen durch Zivilfahnder der Polizeidirektion Bad Segeberg nach dem Diebstahl eines Jeep Grand Cherokee in Sittensen gekommen. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen der ...

mehr