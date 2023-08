Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hausbewohner trifft auf Einbrecher

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Freitag (04. August) gegen 02:00 Uhr wurde ein 52-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße "An der Hongsburg" in Sankt Augustin durch laute Geräusche an seiner Haustür geweckt. Als er in den Flur ging, bemerkte er den Schein einer Taschenlampe. Der Tatverdächtige nahm den Geschädigten wahr, zog sofort die Haustür hinter sich zu und lief in Richtung Straße davon. Im Anschluss hörte der 52-Jährige nur noch eine Autotür zufallen. Als er hinausging, sah er, wie ein Fahrzeug in Richtung Meerstraße davonfuhr. Da alles sehr schnell gegangen sei, konnte der Sankt Augustiner weder Angaben zu dem Fahrzeug, noch zu dem mutmaßlichen Einbrecher machen. Zu einem Beuteschaden ist es nicht gekommen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten an allen Eingangsmöglichkeiten des Hauses keine Aufbruchspuren fest. Wie der Unbekannte in das Einfamilienhaus gelang, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Straße "An der Hongsburg" wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen. (Re)

