Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Männer ohne Führerschein erwischt

Siegburg/Troisdorf (ots)

Zwei Männer im Alter von 33 und 26 Jahren fielen am Donnerstag (03. August) in Siegburg und Troisdorf bei Verkehrskontrollen auf.

Gegen 07:30 Uhr befuhr der 33-jährige Sankt Augustiner mit seinem Opel die Bonner Straße in Richtung Siegburg Zentrum. Den Beamten vom Verkehrsdienst des Rhein-Sieg-Kreises fiel auf, dass auf den montierten Kfz-Kennzeichen keine Siegel waren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Opel weder zugelassen noch versichert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung wurde eingeleitet.

Am Nachmittag gegen 15:30 Uhr fiel Zivilfahndern ein polizeilich bekannter Audifahrer auf, der die Wilhelmstraße in Richtung Kronprinzenstraße in Troisdorf befuhr. Sie forderten einen Streifenwagen an, um den Audi anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Am Ortsausgang Troisdorf hielten die Beamten den 26-jährigen Troisdorfer an. Der Audifahrer gestand, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Troisdorfer bereits dreimal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, wurde sein Fahrzeug zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (Re)

