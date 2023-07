Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei wegen einer Bedrohung gerufen und selbst in Haft geraten

Losheim am See (ots)

Am Abend des 11.07.2023 rief ein 56-jähriger Mann, wohnhaft in Losheim am See, bei der Polizei an und teilte mit, dass er mit einem Bekannten nach einem Trinkgelage in Streit geraten sei und nun von diesem massiv verbal bedroht werde. Der Sachverhalt wurde vor Ort von einem Streifenkommando der PI Nordsaarland aufgenommen. Der Kontrahent hatte bereits das Anwesen verlassen, jedoch stellte sich heraus, dass gegen den Mitteiler selbst ein offener Haftbefehl a 90 Tage wegen eines Betrugsdeliktes bestand. So wurde die männliche Person über Nacht ins Polizeigewahrsam genommen und am Folgetag der JVA Ottweiler zugeführt.

