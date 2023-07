Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall in Weiskirchen

Weiskirchen (ots)

Am Abend des 09.07.2023 gegen 22:45 Uhr ereignete sich in Weiskirchen in der Losheimer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 18jähriger Fahrer verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach zwei Zäune, überschlug sich und kam in der angebauten Garage eines Wohnanwesens auf dem Dach in Endlage. Der Fahrer sowie seine drei Mitinsassen wurden verletzt, nach ersten Erkenntnissen vermutlich nicht schwerwiegend. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Pkw, welcher total beschädigt wurde, musste mittels eines Kranfahrzeugs durch den Abschleppdienst geborgen werden. An der Garage entstand hoher Sachschaden.

