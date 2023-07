Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Paintball Kugel trifft Pkw

66679 Losheim am See (ots)

Am Dienstag dem 04.07.2023 gegen 13:00 Uhr wurde die PI Nordsaarland darüber informiert, dass wohl ein Pkw aus dem Landkreis Merzig-Wadern mittels einer Gotcha Waffe beschossen wurde. Das Fahrzeug, welches mit drei Personen besetzt war, befuhr die B 268 aus Losheim kommend in Fahrtrichtung Britten. In Höhe des Parkplatzes neben der Einfahrt zur L 158 habe es dann, so laut Mitteiler, plötzlich einen lauten Knall gegeben und die ganze Scheibe sei mit lila Farbe beschmiert gewesen. Offensichtlich ist am Fahrzeug kein weiterer Schaden entstanden. Die Fahrzeuginsassen konnten nicht erkennen, von wo der Schuss genau herkam. Eine Strafanzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde bislang gegen unbekannt angefertigt. Hinweise zum Sachverhalt bitte an die PI Nordsaarland unter der Tel. 06871/90010 weiterleiten.

