Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Senior unter Alkoholeinfluss

Lockweiler (ots)

Seinen Führerschein abgeben und einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr stellen muss sich ein 84-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Merzig-Wadern. Der Leitstelle der saarländischen Polizei wurde am Dienstag, 04.07.2023, um 19.15 Uhr gemeldet, dass zwischen Selbach und Primstal ein Autofahrer in starken Schlangenlinien unterwegs sei. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer hätten diesen Fahrer wegen seiner extremen Fahrweise bereits "ausgehupt". An der Fahndung nach dem Autofahrer beteiligten sich ein Kommando der Polizeiinspektion St. Wendel und eines der Polizeiinspektion Nordsaarland. Letzteres konnte den Autofahrer um 19.30 Uhr in Lockweiler stoppen. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, was eine Blutprobe zur Folge hatte.

