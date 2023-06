Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Brand gesucht

Bad Bentheim (ots)

Heute Nacht kam es gegen 00.21 Uhr in der Straße Mühlenberg in Bad Bentheim zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine mobile Toilette in Brand und wurde dadurch vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nicht aus. Es wurden kurz vor dem Brand drei männliche, dunkel gekleidete Personen gesehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer: 05922 776600 zu melden.

