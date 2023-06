Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Erneutes Brandgeschehen auf Anwesen in der Lotterbachstraße in 66687 Wadern-Krettnich

66687 Wadern (ots)

Am 27.06.2023 wurden die Polizeiinspektion Nordsaarland und die Feuerwehren der Stadt Wadern über ein Brandgeschehen in der Lotterbachstraße in Wadern-Krettnich in Kenntnis gesetzt. Dort stand eine kleinere Stallung in Brand. Nach jetzigem Stand kamen durch das Feuer keine Menschen oder Tiere zu Schaden. Die Feuerwehr hatte den Brand relativ schnell unter Kontrolle. Zwei Pferde rannten im Rahmen der Rettungs -und Löscharbeiten allerdings ins angrenzende Waldstück davon. Hierbei wurde eine Anwohnerin durch eines der Pferde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Spurensuche und Spurensicherung ist initiiert. Auf dem betroffenen Gelände kam es in der Vergangenheit bereits zu mehreren Brandgeschehen. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell