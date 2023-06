Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Erneuter Metalldiebstahl an der Kirche in Wadern-Bardenbach

66687 Wadern (ots)

Am 27.06.2023 wurde die PI Nordsaarland darüber in Kenntnis gesetzt, dass an der Kirche in Wadern-Bardenbach erneut ein Stück Regenfallrohr aus Kupfer entwendet wurde. Dies ist bereits der dritte Fall innerhalb kürzester Zeit. Die unteren Teile des Regenfallrohres wurden jeweils aus der Verschraubung gelöst und abtransportiert. Zielrichtung war offenbar der Materialwert des Kupfers. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

