POL-Nordsaarland: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster Thomas Gastauer angetroffen

66679 Losheim am See (ots) - Am Dienstag dem 04.07.2023 gegen 13:00 Uhr wurde die PI Nordsaarland darüber informiert, dass wohl ein Pkw aus dem Landkreis Merzig-Wadern mittels einer Gotcha Waffe beschossen wurde. Das Fahrzeug, welches mit drei Personen besetzt war, befuhr die B 268 aus Losheim kommend in Fahrtrichtung Britten. In Höhe des Parkplatzes neben der Einfahrt zur L 158 habe es dann, so laut Mitteiler, ...

