Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 23-jähriger Mann verursacht eine Vielzahl an Sachbeschädigungen

Niederkassel (ots)

Ein Niederkasseler verursachte in der Nacht zu Donnerstag (03. August) einen größeren Polizeieinsatz. Mehrere Anwohner der Frankenstraße wurden gegen 03:00 Uhr durch laute Geräusche geweckt. Als sie aus ihren Fenstern sahen, bemerkten sie den 23-Jährigen, wie er die Scheiben mehrerer geparkter Fahrzeuge beschädigte und teilweise einschlug. Die hinzugerufenen Beamten konnten den jungen Mann schließlich an der Oberstraße / Geschwister-Scholl-Straße antreffen. Er hatte mehrere oberflächliche Schnittverletzungen, die er sich mutmaßlich beim Einschlagen der Scheiben zugezogen hatte. Nachdem er medizinisch versorgt worden war, wurde er von einem Notarzt und dem Ordnungsamt Niederkassel in ein Krankenhaus eingewiesen, weil er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die eingesetzten Polizisten stellten fest, dass der 23-Jährige zunächst seine Oma, mit der er zusammen in einem Haus lebt, eingesperrt und anschließend das Mobiliar zerstört hatte. Die 85-Jährige konnte nach medizinischer Behandlung zu Hause bleiben. Im Anschluss verließ er das Haus und ging zu dem nah gelegenen Haus seiner Eltern. Auf dem Weg dorthin beschädigte er mehrere geparkte Fahrzeuge. Auch das Haus und das Auto seiner Eltern beschädigte er. Danach ging er weiter in Richtung Provinzialstraße, wo er einen Bekannten bedroht haben soll. Insgesamt wurden 21 geparkte Fahrzeuge beschädigt, die an der Frankenstraße, Bahnhofstraße, Mühlenstraße, Pastor-Ibach-Straße und den Straßen "Im Feldchen" und "Hoher Rain" geparkt waren. Es entstand ein sehr hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Freiheitsberaubung und Bedrohung aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell