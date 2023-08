Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Fahrzeughalle - Rundumleuchten von Arbeitsfahrzeugen entwendet

Lohmar (ots)

In der Nacht von Montag (31. Juli) auf Dienstag (01. August) sind Unbekannte über den Zaun auf das Gelände des Landesbetriebs Straßenbau NRW an der Königsberger Straße in Lohmar geklettert. Sie öffneten auf unbekannte Art ein Tor der Fahrzeughalle und montierten die gelben Rundumleuchten der abgestellten Arbeitsfahrzeuge ab. Insgesamt wurden 12 Leuchten im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Möglicherweise wurde die Beute in einer Mülltüte abtransportiert. Geflüchtet sind die Einbrecher wieder über den Zaun. Diesmal benutzten sie eine gefundene Leiter zum Übersteigen des Zaunes.

Die Polizei bittet um Zeugenangaben zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat unter der Telefonnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell