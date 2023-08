Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lohmarer Einfamilienhaus/Täter erbeuten Schmuck

Lohmar (ots)

Einbrecher nutzten am Montagvormittag (31. Juli) in Lohmar die kurze Abwesenheit der Bewohner und brachen in ein Haus ein. Gegen 10:45 Uhr verließen die Eigentümer ihr freistehendes Einfamilienhaus im Pommernweg. Als sie nur eine halbe Stunde später zurückkehrten, bemerkten sie, dass in ihr Haus eingebrochen worden war und verständigten umgehend die Polizei. Der oder die unbekannten Täter hebelten offenbar ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht; Schränke und Türen waren geöffnet. Ersten Angaben zur Folge wurde Schmuck von zunächst unbekanntem Wert gestohlen. Wer in der relevanten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

