Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizeifahrzeuge zur Flucht gerammt

Troisdorf (ots)

Am Freitagnachmittag (28. Juli) fiel einer Troisdorfer Zivilstreife auf der Bonner Straße in Oberlar ein fahrender schwarzer VW Golf auf, bei dem das vordere Kennzeichen fehlte. Eine Funküberprüfung des Kennzeichens ergab, dass das am Heck montierte Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden war.

Die Zivilfahnder forderten einen Streifenwagen an, um den Golf anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Während der Anfahrt des Streifenwagens folgten die Fahnder dem Golf. Der Fahrer bog in einen Innenhof ab und stieg aus. Die nicht uniformierten Polizeikräfte stellten die Hofausfahrt mit ihrem Fahrzeug zu, stiegen ebenfalls aus und sprachen den Fahrer an. Als sie sich als Polizisten zu erkennen gaben, sprang der Fahrer wieder in den Golf und raste zur Hofausfahrt. Dort rammte er den querstehenden Opel beiseite und prallte gegen einen weiteren zivilen Einsatzwagen der Polizei, der in diesem Moment an der Einsatzstelle eintraf. Auch dieses Fahrzeug rammte er aus dem Weg und fuhr in Richtung des Gewerbegebietes "Auf dem Schellerod" davon. Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen eingeleitet. In der Max-Planck-Straße konnte der Golf leer und verschlossen aufgefunden werden. Nach Zeugenangaben war der Fahrer, ein circa 170 cm großer Mann mit braunen Haaren und Bart, in die angrenzende Grünfläche gelaufen. Mithilfe eines angeforderten Diensthundes und einem Polizeihubschrauber wurde der gesamte Bereich nach dem flüchtigen Mann abgesucht. Bislang konnte der Unbekannte, der ein schwarzes T-Shirt trug, nicht aufgefunden werden.

Seinen Golf stellten die Beamten zur Spurensicherung sicher. Ob in dem verschlossenen Fahrzeug Hinweise auf den Benutzer zu finden sind, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Die beiden beschädigten zivilen Polizeifahrzeuge konnten zur Dienststelle zurückgefahren werden. Der Sachschaden wird rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Fahrers unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell