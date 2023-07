POL-SU: Aufbruch von Warenautomaten - Täter flüchtet

Troisdorf (ots) - In Troisdorf stellte die Polizei am Freitagvormittag (28. Juli) an drei Pkw eingeschlagene Scheiben fest. Die Fahrzeuge - ein BMW Mini, ein Fiat Punto und ein VW Golf - waren auf einem Parkplatz an der Ladestraße abgestellt. An jedem Fahrzeug war eine Scheibe eingeworfen und im Innenraum offenbar nach Wertsachen gesucht worden. Ob und wenn ja, was entwendet wurde, konnte zunächst nicht ermittelt ...

