Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Scheiben an drei Pkw eingeschlagen

Troisdorf (ots)

In Troisdorf stellte die Polizei am Freitagvormittag (28. Juli) an drei Pkw eingeschlagene Scheiben fest. Die Fahrzeuge - ein BMW Mini, ein Fiat Punto und ein VW Golf - waren auf einem Parkplatz an der Ladestraße abgestellt. An jedem Fahrzeug war eine Scheibe eingeworfen und im Innenraum offenbar nach Wertsachen gesucht worden. Ob und wenn ja, was entwendet wurde, konnte zunächst nicht ermittelt werden, da die Pkw-Halter nicht vor Ort erscheinen konnten. Zwei der Fahrzeuge wurden zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Das dritte Auto wurde durch jemanden abgeholt, den der Halter beauftragt hatte. Wer in der Zeit von Donnerstag (27. Juli), 16:00 Uhr, und Freitag, 09:00 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet hat, ist aufgefordert sich bei der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell