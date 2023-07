Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Troisdorf und Hennef

Troisdorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (26. Juli), 16:15 Uhr, bis Donnerstag (27. Juli), 09:00 Uhr, kam es zu vier Pkw-Aufbrüchen in Troisdorf und einem in Hennef. Bei den aufgebrochenen Fahrzeugen handelt es sich jeweils um Kleintransporter von Handwerksbetrieben. Der oder die unbekannten Täter bohrten jeweils Löcher in die seitlichen Schiebe- oder in die Hintertüren und gelangten so in das Innere der Fahrzeuge. Bei einem Fahrzeug, das in der Kirchstraße abgestellt war, wurde offenbar nichts erbeutet. In den anderen Fällen in der Heerstraße, der Lahnstraße und der Frankfurter Straße in Troisdorf sowie der Reutherstraße in Hennef, wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Ob die Aufbrüche miteinander im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell