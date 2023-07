Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb trotz Verfolgung flüchtig

Siegburg (ots)

Am Mittwochmittag (26. Juli) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Holzgasse in Siegburg. Gegen 14:40 Uhr fiel einem Kunden, der selber in einem Kleidungsgeschäft als Ladendetektiv tätig ist, der Tatverdächtige auf. Der Zeuge beobachtete, wie der unbekannte Mann Parfumflaschen in seinen Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verließ. Nachdem er eine Mitarbeiterin des Drogeriemarkts über den Diebstahl informiert hatte, folgte er dem mutmaßlichen Ladendieb. Im Bereich der Mühlenstraße konnte der Zeuge den Tatverdächtigen einholen und ansprechen. Da der Unbekannte sofort in seinen Rucksack griff und eine Spritze in die Hand nahm, ließ der Zeuge von ihm ab. Zu einem körperlichen Angriff mit dem Gegenstand kam es nicht. Der Ladendieb, der daraufhin flüchtete, kann folgendermaßen beschrieben werden:

Er sei etwa 175 cm bis 185 cm groß und zwischen 20 und 35 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Schuhen. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Kappe.

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell