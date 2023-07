Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte fordern Geld

Lohmar (ots)

Drei bislang unbekannte Männer erbeuteten am Mittwochmittag (26. Juli) Bargeld von einem 47-jährigen Mann aus Lohmar.

Gegen 12:30 Uhr hob der Geschädigte bei seiner Hausbank an der Rathausstraße in Lohmar einen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Nachdem er die Bank verlassen und einen kleineren Einkauf getätigt hatte, wurde er an der Straße "Breiter Weg" von den drei Unbekannten angesprochen. Während sich zwei der Männer hinter ihn stellten, sprach der Dritte ihn an. Er forderte den Lohmarer auf, sein Geld auszuhändigen. Da der 47-Jährige Schlimmeres befürchtete, wenn er der Aufforderung nicht nachkomme, händigte er dem Tatverdächtigen das zuvor abgehobene Bargeld aus. Danach liefen die drei Männer zu Fuß in Richtung Altenrather Straße weg. Zu einem körperlichen Übergriff kam es nicht. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Unbekannten entkommen.

Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Der Mann, der mit dem Geschädigten sprach, sei etwa 180 cm groß und etwa 50 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und dunkle Haare. Im Gesicht trug er einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem kurzärmligen Oberteil und einer kurzen Hose.

Einer der beiden Tatverdächtigen, der hinter dem Lohmarer stand, sei ebenfalls circa 180 cm groß und zwischen 45 und 50 Jahre alt. Er hat dunkle Haare, einen Schnurrbart und trug ein T-Shirt.

Der dritte Mann sei etwa 170 cm groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er hat einen grauen Haarkranz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung aufgenommen.

Wer Hinweise zu den drei Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, diese unter 02241 541-3121 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell