POL-SU: Senior wird Opfer von Online-Betrug

Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Samstag (22. Juli) wurde ein 37-jähriger Mann aus Lohmar überfallen. Gegen 00:50 Uhr beabsichtigte der Betreiber einer Bäckerei an der Poststraße in Troisdorf Müll zu entsorgen. Als er nach draußen ging, wurde er von hinten in den Rücken getreten, woraufhin er nach vorne fiel und mit dem Kopf gegen den Müllbehälter prallte. Die unbekannten Täter schlugen weiter auf den am Boden ...

