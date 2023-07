Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Müll entsorgen überfallen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Samstag (22. Juli) wurde ein 37-jähriger Mann aus Lohmar überfallen. Gegen 00:50 Uhr beabsichtigte der Betreiber einer Bäckerei an der Poststraße in Troisdorf Müll zu entsorgen. Als er nach draußen ging, wurde er von hinten in den Rücken getreten, woraufhin er nach vorne fiel und mit dem Kopf gegen den Müllbehälter prallte. Die unbekannten Täter schlugen weiter auf den am Boden liegenden Lohmarer ein. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten die Umhängetasche des Geschädigten. Da sich nichts von Wert in der Tasche befand, flüchteten die Tatverdächtigen ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Poststraße wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

