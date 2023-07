Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Niederkassel (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis sucht Unfallzeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich am Donnerstagabend (22. Juni 2023) in Niederkassel ereignete.

Gegen 18:10 Uhr hatte ein 57-jährige Troisdorferin ihren weißen Nissan Van auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand der Eifelstraße in Niederkassel-Mondorf geparkt. Ein unbekannter Autofahrer war gegen die linke vordere Fahrzeugseite (Fahrertür und Kotflügel) des Vans gefahren und ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle weggefahren. Dort fanden die hinzugerufenen Beamten lediglich ein Fahrzeugteil, was mutmaßlich von dem Unfallverursacher stammen könnte. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Laut Zeugenangaben und weiteren Ermittlungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunkelgrauen VW Golf eventuell Kombi. Am Steuer soll sich eine männliche Person mit schwarzen Haaren und einem Bart befunden haben. Der Unbekannte wird auf etwa 30 bis 40 Jahre und 175 cm bis 180 cm groß geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und/oder dem flüchtigen Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell